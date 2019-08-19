Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

19.08.2019 00:00

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelenin 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 20. dakikada Novak'ın presi sonucunda topu kazanan Sörloth'ün penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş sağdan auta çıktı. 21. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Khalili orta alada alıp ilerlediği topla Yusuf'u gördü. Yusuf'un sert şutu az farkla auta çıktı. 32. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Uğurcan sektirdi ancak dönen pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı. 34. dakikada Abdülkadir'in Khalile'den aldığı topu bekletmeden Sörloth'e aktardı. Sörloth, sağ çaprazdan ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1 38. dakikada sağ taraftan Ben Youssef'in ortasına iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çeldi. 40. dakikada korneri paslaşarak kullanan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın ortasına Aytaç, ceza alanı içinde vole çekerek vurdu. Obi Mikel'e çarparak kaleye giden top filelerle buluştu. 1-1 49. dakikada Sörloth, kendisine atılan uzun topu Nwakame ile buluşturdu. Nwakame'den tekrar pası alan Sörloth'un sol çaprazdan yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı. 74. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı frikikte topun başına geçen Khalili'nin vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı. 82. dakikada sol kanattan Hafes'in açtığı ortaya yükselen Koita'nın kafa vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı. 87. dakikada son çizgiye inen Koita'nın ortasını alan İlhan Depe'nin topun gelişine yatığı sert vuruşu, Uğurcan son anda kornere çeldi. 80. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakame toğu yaydaki Abdülkari'e çıkar. Abdülkadir'İn pasını alan Sörloht'un vuruş üstten auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xxx, Fernandes xx, Ben Youssef x, Karim Hafes xxx, Hajradinovic xx (Veysel Sarı dk. 89 ?), Aytaç xxx, Yusuf Erdoğan xx (Mustafa Pektemek dk. 79 ?), Khalili xx, Koita xx, Mame Thiam x (İlhan Depe dk. 69 x) Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Tobias Heintz, Veigneau, Onur, Furkan, Özgür Teknik Direktör: Kemal Özdeş Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Fernandes xxx, Campi xx, Novak xx, Obi Mikel xx (Abdulkadir Parmak dk. 59 x), Sosa x, Yusuf Sarı xx (Ekuban dk. 58 x), Nwakame xx, Abdülkadir xx (Doğan dk. 89 ?), Sörloth xxx Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Avdijaj, Fırtacan, Ahmet Teknik Direktör: Ünal Karaman Goller: Aytaç Kara (dk. 40) (Kasımpaşa), Sörloth (dk. 34) (Trabzonspor) Sarı Kartlar: Hajradinovic, Fernandes (Kasımpaşa)

(İHA)

Kaynak: İHA