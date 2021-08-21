Süper Lig: Kasımpaşa: 1 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Traore'nin çıkarken kaptırdığı meşin yuvarlağı önünde bulan Jörgensen'in ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Okan kontrol etmek isterken sektirdi. Pozisyonu takip eden Jörgensen, ceza alanında Okan ile Douglas arasında yaşanan anlaşmazlıktan faydalanarak aldığı topu sağ çaprazdan boş kaleye gönderdi. 1-0
24. dakikada Diabate'nin pasında topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Hakan Karabalcık xx
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Tarkan xx, Mortadha xx, Sadiku xx, Eysseric xx, Yusuf xx, Hajradinovic xx, Varga xx, Jörgensen xx
Yedekler: Erdem, Evren, Brecka, Mehmet Feyzi, Travnik, Doğucan, Yasin, Ahmet, Umut Bozok
Teknik Direktör: Cihat Arslan
GZT Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Douglas xx, Perez xx, Emre xx, Palupessy xx, Diabate xx, Flavio xx, Traore xx, Sergio xx, Balde xx
Yedekler: Onurcan, M.Diarra, Arda, Hayrullah, Sankhare, Erol Can, Sergen, Doukara, Umut Nayir, Çekdar Orhan
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Jörgensen (dk. 14) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Mortadha (Kasımpaşa) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı