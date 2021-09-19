Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin penaltı noktası yakınlarından verdiği pasta Bakasetas ceza yayı önünde topla buluştu. Bakasetas'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
81. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Yusuf'un son çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Eyyseric'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Samet Çiçek xx, Yusuf Bozdoğan xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx (Ahmet Engin dk. 90 ?), Donk xx, Brecka xx, Evren Elmalı xx (Sakıb Aytaç dk. 84 ?), Tarkan Serbest xx, Sadiku xx (Doğucan Haspolat dk. 84 ?), Yusuf Erdoğan xx, Hajradinovic xx (Eysseric dk. 64 x), Travnik xx, Umut Bozok xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Bruma, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Ie xx, Hugo xx, Denswill xx, Hamsik xx, Berat Özdemir xx (Abdulkadir Parmak dk. 46 x (Yusuf Sarı dk. 50 x), Abdulkadir Ömür xx (Dorukhan Toköz dk. 83 ?), Cornelius x (Gervinho dk. 74 x), Bakasetas xxx (Siopis dk. 84 ?), Nwakaeme xx
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Koita, İsmail Köybaşı, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Bakasetas (dk. 52) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Umut Bozok, Mehmet Feyzi Yıldırım, Eysseric (Kasımpaşa), Denswil, Peres (Trabzonspor) - İSTANBUL
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