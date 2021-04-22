Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

24. dakikada sol tarafta topu alan Varga'nın ceza dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya gitti.

27. dakikada sol kanattan Varga'nın ortasında ceza sahası içinde Thelin'in dokunamadığı topu arka direkte Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

29. dakikada Hadergjonaj'ın sağ taraftan son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta ceza sahası içinde Tarkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

36. dakikada Mehmet Topal'ın pasında topla buluşan Chadli'nin ceza sahası ön çizgisinde aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada Hajradinovic'in kaleyi karşıdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp dışarı gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Abdullah Bora Özkara xx

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Brecka xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Tarkan Serbest xx, Bistrovic xx, Hajradinovic xx, Varga xx, Thelin xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Drinkwater, Anıl Koç, Fode Koita, Dusko Tosic, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Şenol Can

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur Uçar xx, Duarte xx, Epureanu xx, Ömer Ali Şahiner xx, Mehmet Topal xx, Tolga Ciğerci xx, Visca xx, Aleksic xx, Giuliano xx, Chadli xxx

Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Azubuike, Gulbrandsen, Ravil Tagir, Enzo Crivelli

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Chadli (dk. 36) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Tarkan Serbest (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi
Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi
Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek
Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:21:33. #1.15#

title