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Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Süper Lig'in zirvesinde kritik maç

Süper Lig'in 26'nci haftasında, Trabzonspor ile Başakşehir, şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak.

14.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:05
Süper Lig'in zirvesinde kritik maç

Süper Lig'in 26'nci haftasında, Trabzonspor ile Başakşehir, şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak. Kazanan ekip, büyük avantaj yakalayacak.


Süper Lig'de Trabzonspor yarın sahasında aynı puana sahip olduğu Başakşehir'i konuk edecek. Saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Alexs Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Korona virüs tedbirleri nedeniyle müsabaka seyircisiz oynanacak.


Ligde 52 puanla Başakşehir'in önünde averajla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de rakipleriyle puan farkını açmayı arzuluyor. Bordo-mavililerde bu maç öncesi Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor. Sarı kart cezalısı Guilherme de karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Sörloth'un ise forma giyebileceği belirtilirken, oyuncunun durumuna ise maç günü yapılacak olan son kontrollerden sonra karar verilecek.


Hüseyin Çimşir kazanan kadroyu koruyacak


Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçının 11'inde görev verdiği kadroyu korumayı planlıyor. Bazı bölgelerde değişiklik planlayan genç teknik adam, orta sahada Obi Mikel ve Ndiaye'yi yedek bekletip hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyor.


Trabzonspor ile Başakşehir 24. randevuda


Trabzonspor ile Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 24'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.


Trabzon'daki maçlar


Trabzonspor ile Başakşehir arasında Trabzon'da oynanan 11 maçta ise ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 3 kez de rakibine yenildi. Attığı 15 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.


5 sezonluk hasreti bitirmek istiyor


Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Başakşehir'e karşı 5 sezondur kazanamıyor. Bordo-mavililer rakibi karşısında en son galibiyetini 15 Şubat 2015'de Trabzon'da oynadığı maçta 3-2'lik skorla elde etmişti. Söz konusu dönem içerisinde Başakşehir ile oynadığı 9 maçta 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. İki takım arasında bu sezon İstanbul'da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı. - TRABZON

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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