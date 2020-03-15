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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Süper Lig'in zirvesinde dev maç! İddaa oynayanların %24'ten fazlası...

Bu bir ilandırTRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİRGeçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, hafta arası erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenip Süper Lig'de averajla liderlik koltuğuna oturdu.

15.03.2020 04:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 04:44
Süper Lig'in zirvesinde dev maç! İddaa oynayanların %24'ten fazlası...

Bu bir ilandır


TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR


Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, hafta arası erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenip Süper Lig'de averajla liderlik koltuğuna oturdu.


Malatya'da sakatlanıp oyundan çıkan Alexander Sörloth'un durumunun iyi olduğu ve son kontrollerine Başakşehir maçından önce bakılacağı belirtildi.


Sağ bek Joao Pereira iyileşti, onun yokluğunda forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi sakatlandı.


Devre arasında takıma katılan Guilherme de sarı kart cezalısı olduğu için zirvede nefesleri kesecek maçta takımını yalnız bırakacak.


Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında FC Kopenhag'ı 1-0 yenip bizleri gururlandıran Başakşehir ise, geçtiğimiz hafta ligde Göztepe'yi 3-0 yenmişti.


Perşembe günkü maçta sakatlanan Enzo Crivelli'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Farklı Göztepe galibiyetinde kırmızı kart gören Alexandru Epureanu da Trabzon'daki kritik maçta forma giyemeyecek.


TD Okan Buruk, Crivelli yerine hafta arası Robinho hamlesi yapmıştı. Epureanu'nun yokluğunda ise Skrtel'in partneri de Carlos Ponck olabilir.


Corona virüs salgını nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.


Üyelerin %24'ten fazlası bordo-mavililerin evinde hata yapmayacağını düşünüyor.


Başakşehir'de Crivelli'nin sakatlığı, Trabzonspor'da ise Sörloth'un iyileşmesi maçın skoruna doğal olarak yansıyacaktır.


Trabzonspor adım adım şampiyonluğa ilerliyor!


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak: Hürriyet

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