Süper Lig'in yeni sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı
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Süper Lig'in yeni sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in yeni sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda Süper Lig'de düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Geçen sezon emekli olacağı iddia edilen 47 yaşındaki Fırat Aydınus, yeni sezonda da maç yönetmeye devam edecek. TFF ayrıca hakemler için emeklilik yaşının 50'ye yükseltildiğini duyurdu. Geçtiğimiz sezon emekli olması beklenen 47 yaşındaki Fırat Aydınus da yapılan talimat değişikliği ile yeni sezonda görev yapacak hakemler arasında yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Süper Lig'de görev alacak hakemler şöyle:

"Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol."

Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak hakemler ise şu şekilde:

"Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Malok, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Erkan Engin."

-İHA-

Süper Lig'in yeni sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı
Süper Lig'in yeni sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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