Süper Lig'in Yeni Sezon İsmi Belli Oldu

Gençlerbirliği Kulübü'nün yaklaşık 38 yıl başkanlığını yapan, Kulüpler Birliği'nin ilk başkanı olan ve geçtiğimiz Ocak ayında 81 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav'ın adı, Süleyman Seba, Hasan Doğan ve Turgay Şeren'in ardından Süper Lig'in bu sezonuna verildi.