Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk'ten sporseverlere yeni hizmet

Türkiye'nin önde gelen spor ve eğlence platformlarından Digiturk, yeni yüksek hızlı internet hizmetini başlattığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig, THY EuroLeague, Ligue 1, Bundesliga, Carabao Cup ve WTA tenis turnuvaları gibi üst düzey spor içeriklerinin yayın haklarına sahip olan Digitürk, sporseverlere bu sayede daha hızlı yayınlar sağlayacak. Digiturk İnternet öncelikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da; yıl sonuna kadar tüm Türkiye'de hizmete girecek.Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, konuya ilişkin değerlendirmesinde şöyle dedi: "Şirketimiz için dönüm noktası olan bu anı duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Digiturk İnternet, tüketicilere olağanüstü ve benzersiz içerikler sunmayı amaçlayarak oluşturduğumuz bir hizmet olduğu için son derece önemli ve heyecan verici bir adım. Kısacası, Türkiye'de "evin merkezi" ve mükemmelliğin standartlarının belirleyicisi olmak istiyoruz. Tek bir üyelikle tüm dünyayı piyasadaki en iyi internet üzerinden değerli abonelerimize açacağız, her haneye ve her tüketiciye her gün en iyi canlı spor ve eğlence içerikleriyle ilham vermeye devam edeceğiz. Premium TV ve premium internet keyfini birleştiriyoruz."

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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