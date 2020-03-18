Süper Lig'in üstü ve altında büyük çekişme, son 8 haftada kalan maçlar, hangi takım şampiyon olur?
Süper Lig'in üstü ve altında büyük çekişme, son 8 haftada kalan maçlar, hangi takım şampiyon olur? Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor ve Beşiktaş'ın şampiyonluk şansları nedir? Hangi takımlar küme düşecek?
18.03.2020 08:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:04
Süper Lig'in 26. hafta kapanış karşılaşmasında ligin zirvesindeki takımlardan Demir Grup Sivasspor deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 yenilerek en yakın rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada büyük avantaj kaybetti.
Demir Grup Sivasspor, bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol atamazken, aldığı 3 puanla küme düşme hattından uzaklaşan Antalyaspor'un galibiyet golü 81'inci dakikada Veysel Sarı'nın ayağından geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com