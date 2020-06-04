Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik Süper Lig'de, 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftada oynanacak mücadelelerin maç saatlerinde değişikliğe gidildi.

Süper Lig'de, 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftada oynanacak mücadelelerin maç saatlerinde değişikliğe gidildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni program şöyle:

27. HAFTA12 HAZİRAN CUMA: 21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)13 HAZİRAN CUMARTESİ: 18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)14 HAZİRAN PAZAR: 18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)15 HAZİRAN PAZARTESİ: 21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)28. HAFTA19 HAZİRAN CUMA: 21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)20 HAZİRAN CUMARTESİ: 18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)21 HAZİRAN PAZAR: 18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü (Türk Telekom)22 HAZİRAN PAZARTESİ: 21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)29. HAFTA26 HAZİRAN CUMA: 21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)27 HAZİRAN CUMARTESİ: 18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)28 HAZİRAN PAZAR: 18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)29 HAZİRAN PAZARTESİ: 21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)30. HAFTA3 TEMMUZ CUMA: 21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)4 TEMMUZ CUMARTESİ: 18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)5 TEMMUZ PAZAR: 18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)6 TEMMUZ PAZARTESİ: 21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)31. HAFTA7 TEMMUZ SALI: 18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)8 TEMMUZ ÇARŞAMBA: 18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)9 TEMMUZ PERŞEMBE: 18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

Kaynak: DHA