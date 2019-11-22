Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı
Kayserispor'da başkan olarak seçilen Berna Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu.
22.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:44
Kayserispor'da başkan olarak seçilen Berna Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu.
Kayserispor yönetim kurulu başkanı Hamdi Elcuman'ın istifasının ardından, başkanlığa oy birliği ile Berna Gözbaşı seçildi. Gözbaşı, Süper Lig'de ilk kadın başkan olarak tarihe geçti.
Kayserispor'da 30 Kasım'da yapılacak Genel Kurul öncesi başkanlığa adaylığını koyan Berna Gözbaşı, seçime kadar kulüp başkanlığı görevini üstlenecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA