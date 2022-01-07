Trabzonspor-Malatya maçında gol perdesi açıldı! Kral atmaya devam ediyor

Süper Lig'de ikinci yarı Trabzonspor- Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla başlıyor. 20. haftanın ve ikinci yarının açılış maçında lider Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

MALATYA ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde puan farkıyla liderlik koltuğuna kurulan Bordo-Mavililer, Malatya engelini de geçerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Son sıradaki Malatya ise güçlü rakibini yenip çıkışın fitilini ateşlemek istiyor.

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Bruno Peres, İsmail, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Yeni Malatyaspor : Ertaç, Philip Awuku, Sadık, Semih, Hafez, Nshimirimana, Aabid, Mallan, Mustafa, Mounir, Kubilay.

CANLI ANLATIM

Devre Arası: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Dakika 43: Sol çaprazdan Anthony Nwakaeme, topu ceza sahasına göndermek istedi savunma araya girdi.

Dakika 30: Oyunun kontrolü tamamen Trabzonspor'da.

Dakika 23: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sol kanattan sağ ayağıyla ortayı yaptı. Sol çaprazda topu kontrol eden Andreas Cornelius sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Dakika 16: Oyun sakatlık sebebiyle çok fazla duruyor.

Dakika 14: Oyunda tempo çok düşük

Dakika 4: Bakasetas'ın içeriye sert gönderdiği orta savunmaya çarparak kornere çıktı.

Dakika 3: Trabzonspor'da Abdulkadir sağ kanatta orta yapmak isterken yerde kaldı. Bordo Mavili ekip serbest vuruş kazandı.

Maç başladı:

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