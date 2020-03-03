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Süper Lig'in ikinci devresinde namağlup iki takım kaldı

Süper Lig'de Göztepe'nin deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilmesiyle, ikinci devre yoluna namağlup devam eden 2 takım kaldı.

03.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:06
Süper Lig'in ikinci devresinde namağlup iki takım kaldı

Süper Lig'de Göztepe'nin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilmesiyle, ikinci devre yoluna namağlup devam eden 2 takım kaldı.

Ligin 7 haftası geride kalan ikinci devresinde, puan kaybı bulunmayan Galatasaray ile 1 maçı eksik Trabzonspor, yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Galatasaray'ın 21 puana ulaştığı ikinci yarıda, Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 16'şar, Antalyaspor 12, Göztepe ile Demir Grup Sivasspor 11 puan topladı.

Trabzonspor maçı ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci yarı oynadığı 6 maçta da puan alamazken, aynı dönemde 1 müsabakası eksik Çaykur Rizespor 4, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor ise 5'er puana kazanabildi.

6 takımın sıralamadaki yeri değişmedi

Ligde 24. haftayı 5. geçen Beşiktaş, 6. durumdaki Aytemiz Alanyaspor, 9. Gaziantep FK, 15. İttifak Holding Konyaspor, 17. MKE Ankaragücü ve 18. Hes Kablo Kayserispor'un, ilk yarı bitimine göre sıralamadaki yeri değişmedi.

Galatasaray ve Antalyaspor'un ilk devreye göre 4 basamak ilerlediği ligde, Göztepe ile Gençlerbirliği 2, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yukatel Denizlispor 1 sıra yükseldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ilk yarı sonuna göre 5 basamak geriye düşerken, Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe 3, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ise 2 sıra geriledi.

Süper Lig'de, konuk takımın hava şartları nedeniyle İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenen 21. haftadaki Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşması 17 Mart Salı günü, Elazığ merkezli deprem sebebiyle ertelenen 19. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor müsabakası ise 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.

İkinci yarı puan durumu

Ligin ikinci devresinde takımların performansı şöyle:

Takımlar OGBMAYAv. P
1.Galatasaray77001931621
2.Trabzonspor65101961316
3.Medipol Başakşehir7511147716
4.Fraport TAV Antalyaspor 7331129312
5.Göztepe6321105511
6.Demir Grup Sivasspor73221010011
7.Aytemiz Alanyaspor7313118310
8.Beşiktaş7313119210
9.Hes Kablo Kayserispor7232914-59
10.Gençlerbirliği7304410-69
11.Fenerbahçe7223101008
12.MKE Ankaragücü722358-38
13.Gaziantep FK7214911-27
14.İttifak Holding Konyaspor714248-47
15.Yukatel Denizlispor712449-55
16.Kasımpaşa7124515-105
17.Çaykur Rizespor6114712-54
18.BtcTurk Yeni Malatyaspor6006312-90

Kaynak: AA

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