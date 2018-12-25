Süper Lig'in Gol Kraliçesi 35 Golle Leyla Öztürk Oldu

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey takım kaptanı Leyla Öztürk, attığı 35 golle Süper Lig gol kraliçesi oldu.

Alanya'da Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey takım kaptanı Leyla Öztürk attığı 35 golle Süper Lig gol kraliçesi oldu. 13 yıldır hokey sporuyla ilgilendiğini ve milli takım oyuncusu olduğunu ifade eden gol kraliçesi Leyla Öztürk "25 Aralık gibi anlamlı bir günde gol kraliçesi olmak benim için onurdur. Unvanımı ve kupamı ben de şehit ve gazilerimize armağan ediyorum. Bugün üç ayrı mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Birincisi Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yılını kutluyoruz. İkincisi takımımız Süper Lig şampiyonu oldu ve ben attığım 35 golle ligin gol kraliçesi oldum. Bizlerde büyük emekleri bulunan başta Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Başkanı Mehmet Kaplan olmak üzere antrenörlerime ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerek kulübüm gerekse milli takım formasıyla ülkeme milletime daha çok hizmet etmek istiyorum. Tek dileğim böyle büyük hizmetlerin bana nasip olması. Umarım takımımız Haziran ayında Ukrayna'da da Avrupa Şampiyonu olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA