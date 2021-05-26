Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda

Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor'da forma giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, Atalanta ile anlaştı.

Hatayspor'da forma giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, Atalanta ile anlaştı. Gabon basını Hatayspor ve Atalanta'nın futbolcu için 8 milyon Euro'ya el sıkıştığını yazdı.

A.Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza'nın yeni adresi Gabon basınına göre netleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray, Gabonlu futbolcu için Hatayspor ile görüşmelere başlamıştı. Ancak mutlu sona İtalyan ekibi Atalanta ulaştı. Gabon basını, Hatay ve Atalanta'nın, 8 milyon Euro'ya el sıkıştığını yazdı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve gelecek hafta transferin resmen açıklanmasının beklendiği vurgulandı.

Hatayspor'un 24 yaşındaki golcüsü attığı 22 golle müthiş bir performans sergilerken tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere yurt dışından da birçok teklif alan Gabonlu golcü ile Atalanta'nın el sıkıştığı belirtildi.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar, Boupendza için Hatayspor ile prensip anlaşmasına varmış, kulüp yöneticileri Hatay'a kadar gelip transferin detaylarını konuşmuştu. Aaron Boupendza ise kariyerine Rusya'da devam etmek istemediğini belirterek, sezon sonunda transfere karar vereceğini açıklayarak Hatayspor'da kalmıştı.

Gabon basınında yer alan habere göre Aaron Boupendza'ya Galatasaray, Fenerbahçe ve Celtic'in ardından Atalanta da talip oldu. Gabon Review sitesinin son dakika olarak duyurduğu haberin detayında Atalanta ve Hatayspor'un resmi transfer görüşmelerine başladığı aktarıldı.

Atalanta'nın Hatayspor'a ilk etapta 8 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Haberde iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve gelecek hafta transferin resmen açıklanmasının beklendiği vurgulandı. - HATAY

Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ahmet Çakar'ın Koç paylaşımı gündeme oturdu: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
Ahmet Çakar'ın Koç paylaşımı gündeme oturdu: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
Kanarya'dan nokta atışı dünya yıldızı transferleri! İşte 2021-22 model Fenerbahçe
Kanarya'dan nokta atışı dünya yıldızı transferleri! İşte 2021-22 model Fenerbahçe
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Boupendza'yı İtalyan ekibi Atalanta kaptı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Boupendza'yı İtalyan ekibi Atalanta kaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Demet Evgar Demet Akalın
Spor Arda Turan Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 17:19:04. #1.15#

title