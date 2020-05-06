Süper Lig'in eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süper Lig'in eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü

Süper Lig'in eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü
06.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:50

Bursa'da 23 Nisan tarihinde korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan ve aynı gün hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın, babası olan ve bir dönem Süper Lig'de de oynayan Cevher Toktaş tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bursa'da 23 Nisan tarihinde korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan ve aynı gün hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın, babası olan ve bir dönem Süper Lig'de de oynayan Cevher Toktaş tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yıldırımspor'da oynayan ve 2008-2009 yıllarında Süper Lig ekiplerinden Hacettepespor'da top koşturan Cevher Toktaş, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenenin ardından minik Kasım, korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Oğlunun yanında refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş, oğlunun fenalaştığını söyleyerek doktorlardan yardım istedi. Doktorların müdahale ettiği Kasım Toktaş, yoğun bakım ünitesine alınsa da, yaklaşık 1,5 saat sonra hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi olarak raporunda nefes yetersizliği yazan Kasım, defin işlemlerinin ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABASI 11 GÜN SONRA İTİRAF ETTİ

Dünyaya gözlerini yumduktan sonra raporlara normal ölüm vakası olarak geçen Kasım'ın, babası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından mezarlığa defnedilen Kasım'ın acısına dayanamayan baba, 11 gün sonra polise teslim oldu. Çarşı Polis Merkezi'ne giden Cevher Toktaş, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Cevher Toktaş, oğlunu sevmediğini, hastanede sinir krizi geçirip boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Polis ifadesinde olaydan 2 hafta önce öksürmeye başladığını belirten Cevher Toktaş, "Korona virüs tedbirlerinden dolayı oğlum Kasım'a virüs bulaşır korkusuyla hastaneye götürmedim. Oğlum Kasım'ın rahatsızlığı artınca annemin otomobiliyle 23 Nisan günü Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdüm. Doktor oğlumu muayene etti. Doktor, Kasım'ı korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldım. Oğlum hastaneye yattıktan 2 saat sonra, odada ikimiz birlikteyken sinir krizi geçirdim" dediği öğrenildi.

Oğlunu öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatan Toktaş, "Yatakta sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım. Bu arada oğlum çırpınıyordu. Ancak ben yastıkla baskıya devam ettim. Daha sonra oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim. Şüpheleri üzerimden atmak için, 'doktor' diye bağırmaya başladım. Ardından doktor ve sağlık görevlileri odaya geldi. Onlar da gelip oğluma müdahale ederek, yoğun bakım ünitesine aldılar. Oğlum 1,5 saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra ölüm haberini aldım" diye konuştu.

"OĞLUMU SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Olayın ardından 11 gün sonra polise giderek itirafta bulunan Cevher Toktaş, "4 Mayıs akşamı eşimle birlikte evimizde otururken, bir anda olup bitenleri düşündüm ve rahatsız oldum. Eşime, 'benim biraz işim var' diyerek evden çıktım ve karakola giderek olayı anlattım. Benim 2 oğlum var. Ölen küçük oğlumu doğduktan sonra hiç sevemedim. Neden sevmediğimi de bilmiyorum. O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir. Herhangi bir sağlık problemim ya da ruhsal bir sıkıntım yok. Eşim ve diğer çocuğumla aramda herhangi bir sıkıntı yok. Oğlumun normal öldüğünü suç uydurarak üstlenmiş değilim, gerçek neyse onu söylüyorum. Oğlumun ölümü ihmal sonucu olmamıştır. Oğlumu kendim boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cevher Toktaş, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme ayrıca, Kasım Toktaş'ın cesedine otopsi yapılmasına karar verdi. Cumhuriyet savcısının gözetiminde mezardan alınan minik Kasım'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Oğlunu canice öldüren ve daha sonra polise giderek ifade veren Cevher Toktaş'ın, olaydan 4 gün sonra oğlunun mezarı başında fotoğraf paylaştığı, sosyal medya hesabından 'Dünyaya bel bağlamayın' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Koronavirüs salgını başladığında 'Hemen biter' diyenler şimdi 'Uzun sürecek' diyor
Koronavirüs salgını başladığında "Hemen biter" diyenler şimdi "Uzun sürecek" diyor
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Can Bartu Caner Erkin Nenad Bjelica Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Süper Lig'in eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:49:42. #1.15#
title