Süper Lig'in En Pahalı Satışları

2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından kulüplerine en çok kazandıran futbolcular da belli oldu. Buna göre Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer Cengiz Ünder, 13 milyon 400 bin Euro ile eski kulübünün kasasının dolmasına en fazla katkı sağlayan isim oldu. Son yılların en hareketli transfer dönemi sona erdi. Kulüpler, bonservis bedellerine ödediği paraların karşılığını da sattıkları oyunculardan elde etti. Süper Lig'de kulübüne en fazla kazandıran isim Cengiz Ünder oldu. Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13 milyon 400 bin Euro'ya transfer olan genç oyuncu, turuncu-lacivertlilere de maddi açıdan önemli bir katkı sağlamış oldu. Cengiz'i 12 milyon 500 bin Euro ile iki futbolcu takip ediyor. Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Kjaer ile Galatasaray'dan Leipzig'e giden Bruma, eski takımlarına en çok kazandıran isimler arasında üst sıralarda yer aldı. Kadrosuna yıldız defans oyuncusu Pepe'yi katarak savunmasını güçlendiren Beşiktaş, bu transferin hemen ardından ise o mevkide büyük kan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlıların son 2 senede elde ettiği şampiyonluklarda büyük payı olan Marcelo, 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Olympique Lyon'a transfer oldu. Beşiktaş bu transferle güç kaybetmiş gibi görünse de Financial Fair Play açısından nefes aldı. Geçen senenin Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyasporlu Riad Bajic de kulübüne en fazla kazandıran isimler arasında yer aldı. 5 milyon 500 bin Euro bedelle İtalyan takımı Udinese'ye giden başarılı futbolcu, yeşil-beyazlı takımın kasasının dolmasına da katlı sağladı.



(Uygar Aydın/İHA)