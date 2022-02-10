Süper Lig'in en hızlıları Emre Mor ve Osayi Samuel
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 24. haftasında en yüksek hıza ulaşan ilk 10 futbolcu belirlendi.
Süper Lig'de 24. haftada en yüksek hıza ulaşan ilk 10 futbolcu
1- Fatih Karagümrük - Emre Mor - 34.2 km/saat
2- Fenerbahçe - Osayi-Samuel - 34,02 km/saat3- Başakşehir - Tolga Ciğerci - 33,98 km/saat4- Kasımpaşa - Had?rgjonaj - 33,98 km/saat5- Trabzonspor - Dorukhan Toköz - 33,73 km/saat6- Beşiktaş - Rıdvan Yılmaz - 33,7 km/saat7- Hatayspor - Simon Falette - 33,7 km/saat8- Kayserispor - Carlos Cardoso Mane - 33,66 km/saat 9- Başakşehir - Ndayishimiye - 33,66 km/saat10- Beşiktaş - Güven Yalçın - 33,62 km/ssat
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 24. haftasında en fazla mesafe kat eden takım ise Kasımpaşa oldu. İlk 5 takım şöyle:
1- Kasımpaşa - 121,14 km2- Adana Demirspor - 118,57 km3- Rizespor - 117,99 km4- Başakşehir - 117,88 km
5- Altay SK - 116,51 km- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Spor