SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Süper Lig'in en değerli oyuncusu Alexander Sörloth - Spor
Trabzonspor, Spor

Süper Lig'in en değerli oyuncusu Alexander Sörloth

Süper Lig'in en değerli oyuncusu Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth oldu.

26.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:29
Süper Lig'in en değerli oyuncusu Alexander Sörloth

Süper Lig'in en değerli oyuncusu Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth oldu. 16 Milyon Euro'luk değeri ile ilk sırada yer alan Norveçli oyuncuyu takım arkadaşı Abdulkadir Ömür ise 14 Milyon Euro'luk değeri ile takip etti.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Avro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, transfermarkt'ın son verilerine göre ise 16 milyon Euro'luk (112 Milyon 638 Bin TL) değeri ile Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında gol krallığında olduğu gibi ilk sıraya yerleşti.

Avrupa Kulüplerinin radarına girdi

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'de 19 gol attı. Yıldız oyuncu 119 dakikada 1 gol atarken, 19 golü ise ceza sahası içinden kaydetti. Takımı adına 7 de asist yapan Norveçli, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi. Bordo-mavili takımda ortaya koyduğu performansla Avrupa Kulüplerinin radarına giren golcü oyuncu bir çok kulüp tarafından takip edilen isimlerin başında geliyor. Tüm dünyayı saran Korona Virüsü nedeniyle, bordo-mavili kulüp ve Sörloth beklemeye geçmiş durumda.

Sörloth'ü, takım arkadaşı Abdulkadir Ömür takip ediyor

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'ü takım arkadaşı Abdulkadir Ömür takip etti. 10 Milyon Euro'luk değerini transfermarkt'ın Süper Ligin ara güncellemesi olan Ocak ve Mart ayı değerlendirmesi sonucu 16 Milyon Euro'ya çıkartan Sörloth'ü, 14 Milyon Euro (98 Milyon 558 Bin TL) değeri ile Abdulkadir Ömür takip etti. Trabzonspor'un iki oyuncusunu ise 13 Milyon Euro (91 Milyon 518 Bin TL) değerleriyle Galatasaray'dan Mario Lemina ve Medipol Başakşehir'den Edin Visca takip etti.

En pahalı kaleci Uğurcan Çakır

Altyapısından yetiştirdiği oyuncular ve transfer ettiği yıldız adayı oyuncularla Süper Lig'e damga vuran Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'da en pahalı kaleci oldu. 12 Milyon Euro (84 Milyon 478 Bin TL) değeri ile genç kaleci en pahalı eldiven oldu. Çakır'ı, 5 Milyon Euro (35 Milyon 199 Bin TL) değerleriyle Mert Günok ve Muslera takip etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Spor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu Spor
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu
F.Bahçe'nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Spor
F.Bahçe'nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Süper Lig'in ilk kadın başkanı, umudunu tüketti: Bizim için artık bitti Spor
Süper Lig'in ilk kadın başkanı, umudunu tüketti: Bizim için artık bitti
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi Spor
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Güzel spiker, 'Korkuyorum' diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı
Güzel spiker, ''Korkuyorum'' diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Faik Öztrak Ziya Selçuk Abdulhamit Gül
Magazin Demet Şener Olga Kurylenko Yılmaz Erdoğan Seren Serengil
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Fatih Terim Servet Yazıcı
Daha Fazla Futbolcu Açıklama 112 Acil Fatih Terim
Şu an buradasınız: Süper Lig'in en değerli oyuncusu Alexander Sörloth - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 11:50:52. #1.14#
title