Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
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Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır

Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, Süper Lig'in en değerli kalecisi unvanını korurken, Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in ardından ise ligin en değerli ikinci oyuncusu oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, Süper Lig'in en değerli kalecisi unvanını korurken, Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in ardından ise ligin en değerli ikinci oyuncusu oldu.

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig'in en değerli kalecisi olma unvanını 2021-2022 sezonunda da koruyor. Bordo-mavililerin 25 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaşlı futbolcu Miralem Pjanic'in ardından ise ligde en değerli oyuncu oldu.

50 bin Euro'dan 19 milyon Euro'ya

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen ve bu sezon transferi çok konuşulan başarılı eldiven, 2014 yılında 50 bin Euro olan değerini, 2021 yılında ise 19 Milyon Euro'ya yükseltti. Transfermarkt verilerine göre oyuncu, geçtiğimiz sezon 16 Milyon Euro'luk değeri ile Süper Lig'in en değerli kalecisi ve futbolcusu olurken, bu sezon söz konusu rakamı 19 Milyon Euro'ya yükseltti.

İlk sırayı Miralem Pjanic aldı

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, 20 milyon Euro ile Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Yıldız futbolcuyu, 19 milyon Euro'yla Uğurcan Çakır izledi. Avrupa piyasasında da en değerli 21 kaleci arasında yer alan Çakır'ı, Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Diego Rossi ise 18 Milyon Euro'luk değeriyle takip etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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