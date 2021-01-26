Süper Lig'in en centilmeni Göztepe
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Süper Lig'in en centilmeni Göztepe

26.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:15
Süper Lig'in en centilmeni Göztepe

Göztepe ile İttifak Holding Konyasporlu oyuncular, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk devresinde takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Göztepe ile İttifak Holding Konyasporlu oyuncular, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk devresinde takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Toplam 909 sarı ve 65 kırmızı kartın kullanıldığı ligin ilk devresinde, maç başına 4,33 sarı, hafta başına 3,1 kırmızı kart çıkarıldı.

Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor'un kırmızı kartla cezalandırılmadığı ligde, İzmir ekibi gördüğü 42 sarı kartla en centilmen takım oldu.

Futbolcuları yedişer kırmızı kart gören Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor ise ligin en "hırçın" takımları olarak dikkati çekti.

En fazla sarı kart derbide

Süper Lig'de 11 sarı kartın gösterildiği 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, en fazla sarı kart kullanılan maç oldu.

Ligin 16. haftasındaki Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği ile 20. haftasındaki MKE Ankaragücü-Kasımpaşa müsabakalarında ise hakemler 10'ar kez sarı kartına başvurdu.

Süper Lig'in 5. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasında toplam 4 kırmızı kart gösterildi. Ligde 4 müsabakada ise hakemler ikişer kez kırmızı kartlarına başvurdu.

Ligin 2. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor ile 6. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçlarında hiç kart kullanılmadı.

Beş futbolcu ikişer kırmızı kart gördü

Atakaş Hatayspor'da Ruben Tiago ve Gökhan Karadeniz, Fatih Karagümrük'te Enzo Roco, Trabzonspor'da Flavio ile Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, ligin geride kalan bölümünde ikişer kez kırmızı kartla oyundan atıldı.

İttifak Holding Konyaspor'da Marko Jevtovic, Atakaş Hatayspor'da Pablo Santos ve Gençlerbirliği'nde Piris da Motta, 7'şer sarı kartla en fazla sarı kart gören futbolcular oldu.

En fazla Beşiktaş'ın rakipleri kızardı

Süper Lig'in ilk devresinde Beşiktaş'ın rakipleri 7 kırmızı kartla cezalandırılırken, Hes Kablo Kayserispor'un rakipleri hiç eksik kalmadı.

Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor'un rakiplerinin 5 kırmızı kart gördüğü ilk devrede İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Aytemiz Alanyaspor'un rakipleri 4, Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir'in rakipleri 3, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'un rakipleri 2, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kasımpaşa'nın rakipleri ise 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

En fazla kırmızı kart 5. haftada

Süper Lig'in 5. haftasında hakemler kırmızı kartını 8 kez, 10. haftada ise 5 defa kullandı.

Ligin 21. haftasında futbolcular kırmızı kart görmedi.

Ligde en fazla kart gösterilen hafta 53 sarı kartla 13. hafta, en az sarı karta başvurulan hafta ise 33 sarı kartın kullanıldığı 6. hafta oldu.

Kart tablosu

Süper Lig'in ilk devresinde takımların gördükleri kartlar şöyle:

TakımlarSarıKırmızı
Atakaş Hatayspor417
Aytemiz Alanyaspor442
B.B. Erzurumspor443
Beşiktaş413
Çaykur Rizespor412
Demir Grup Sivasspor391
Fatih Karagümrük525
Fenerbahçe443
Fraport TAV Antalyaspor417
Galatasaray425
Gaziantep FK524
Gençlerbirliği492
Göztepe420
Hes Kablo Kayserispor415
İttifak Holding Konyaspor520
Kasımpaşa425
Medipol Başakşehir313
MKE Ankaragücü482
Trabzonspor323
Yeni Malatyaspor461
Yukatel Denizlispor452

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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