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Süper Lig'in en çalışkanı Aleksic

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Süper Lig'in en çalışkanı Aleksic

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 24'üncü haftasında en fazla mesafe kat eden oyuncular belirlendi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 24'üncü haftasında en fazla mesafe kat eden oyuncular belirlendi. Comparisonator verilerine göre Başakşehir'den Aleksic 13.24 km. ile en fazla koşan isim oldu.

Süper Lig'de 24'üncü haftada en çok mesafe kat eden ilk 10 oyuncu şöyle:

1 - Başakşehir - Aleksic - 13,24 km.

2 - Alanyaspor - Emre Akbaba - 12,93 km.

3 - Kasımpaşa - Hajradinovic - 12,68 km.

4 - Trabzonspor - Siopis - 12,57 km.

5 - Başakşehir - Tolga Ciğerci - 12,27 km.

6 - Galatasaray - Berkan Kutlu - 12,26 km.

7 - Fatih Karagümrük - Borini - 12,22 km.

8 - Fatih Karagümrük - Abdoulaye Toure - 12,12 km.

9 - Rizespor - Boldrin - 12,06 km.

10 - Kasımpaşa - Doğucan Haspolat - 12 km.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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