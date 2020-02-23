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Süper Lig'in efendisi: Alexander Sörloth

Spor Arena / Cengiz İZMİTLİ - Trabzonspor'da Alexander Sörloth durdurulamıyor, Gol krallığının zirvesinde yer alan Norveçli futbolcu dün akşam 5. dakikada attığı golle takımını umutlandırırken geriden gelen Beşiktaş 2-1 öne geçse de 90+3'te sahneye yine Kuzey'in Kralı çıktı.

23.02.2020 08:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 08:23
Süper Lig'in efendisi: Alexander Sörloth

Arena/ Cengiz İZMİTLİ - 'da Alexander Sörloth durdurulamıyor, Gol krallığının zirvesinde yer alan Norveçli futbolcu dün akşam 5. dakikada attığı golle takımını umutlandırırken geriden gelen 2-1 öne geçse de 90+3'te sahneye yine Kuzey'in Kralı çıktı.


İlk yarıda 4-1 kazanılan maçta da Beşiktaş ağlarını havalandıran Sörloth G.aray ve F.Bahçe maçlarını da boş geçmezken bu sezon ligde 3 Büyük takımına da gol atan tek futbolcu konumunda.


İSTANBUL EKİPLERİNE 10 GOL


Ligde toplamda 19 gole ulaşan Sörloth, İstanbul takımlarına karşın 8 maçın 7'sinde olmak toplam 10 gol attı.


Kaynak: Hürriyet

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