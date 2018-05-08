Süper Ligin Dibi Alev Alev! İşte Kalan Maçlar

Ligde son 2 haftaya girilirken şampiyonluğun yanı sıra ligde kalma mücadelesi de devam ediyor. Kardemir Karabükspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği Spor Toto Süper Lig'de 17. sıradaki 30 puanlı Gençlerbirliği ile 16. sırada 33 puana sahip Osmanlıspor son 2 haftaya düşme hattında girdi.

6 TAKIMIN BİRBİRİYLE MAÇI YOK

Bu 2 takımın daha dezavantajlı olduğu kümede kalma mücadelesinde, 15. sıradaki 35 puanlı Atiker Konyaspor, otuz altışar puana sahip 14. Teleset Mobilya Akhisarspor ve 13. Aytemiz Alanyaspor ile 12. sıradaki 38 puanlı Antalyaspor yer alıyor. Bu 6 ekibin 33. haftada birbirleriyle müsabakaları bulunmuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ DEZAVANTAJLI GİRDİ

Lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikten sonra çıktığı 4 maçta galibiyeti bulunmayan 30 puana sahip Gençlerbirliği ligde son 2 haftaya dezavantajlı girdi. 33. haftada Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Gençlerbirliği, olası puan kaybında lige veda edecek.

OSMANLISPOR, KONYASPOR'UN 2 PUAN GERİSİNDE

Osmanlıspor son 2 haftaya küme düşme korkusuyla girdi. 33 puanla 16. sırada bulunan Osmanlıspor, 35 puanı olan Atiker Konyaspor'un 2 puan gerisinde yer alıyor.

33. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek Osmanlıspor, bu maçta mağlup olması halinde rakipleri Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Atiker Konyaspor maçlarının sonuçlarına göre ligden düşebilir.

KONYASPOR ÖNCE GÖZTEPE SONRA FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Atiker Konyaspor, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından aldığı başarılı sonuçlarla küme düşme hattından çıktı. Son 2 haftaya düşme hattındaki Osmanlıspor'un 2 puan önünde giren 35 puanlı Atiker Konyaspor, 33. haftada Göztepe'yi konuk ettikten sonra son hafta Fenerbahçe deplasmanında puan arayacak.

AKHİSARSPOR'UN OSMANLISPOR MAÇI ÖNEMLİ

Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar çıkmayı başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesini de sürdürüyor. Perşembe günü kupa finalinde Fenerbahçe ile Diyarbakır'da karşılaşacak 36 puanlı yeşil-siyahlı ekip, 33. haftada Kayserispor'a konuk olacak.

Bu hafta alınacak sonuçlara göre Teleset Mobilya Akhisarspor'un son haftada Akhisar'da oynayacağı Osmanlıspor maçı çok önemli hale gelebilir.

ALANYASPOR'UN RAKİBİ SİVASSPOR

Teleset Mobilya Akhisarspor gibi son 2 haftaya 36 puanla giren Aytemiz Alanyaspor bu hafta Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra 34. haftada Antalyaspor'u konuk edecek.

EN AVANTAJLI TAKIM ANTALYASPOR

Rakiplerine göre matematiksel olarak daha avantajlı konumda bulunan 38 puana sahip Antalyaspor, bu hafta Medipol Başakşehir'i konuk ettikten sonra 34. ve son haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanında puan arayacak.