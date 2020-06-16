Süper lig'in büyük ilgi gören akımı
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Süper lig'in büyük ilgi gören akımı

Süper Lig maçlarının yeniden başlamasıyla fanatik taraftarlar #BirlikteSüperiz etiketiyle tüm dünyaya örnek olacak bir sosyal medya akımına imza attı. Sosyal medyada takım ruhunu yansıtmak için kurgulanan akım, farklı renklere gönül veren taraftarları bir araya getiriyor. Kulüpler stat tribünlerinde taraftarların maketlerine yer verirken yayıncı kuruluş ise taraftar sesini izleyiciye aktararak yeniliklere imza atıyorlar. Popüler sosyal medya uygulamalarında ise büyük ilgi gören akımın mimarı taraftarlar ise izleyicilere keyif, takımlara ise ciddi bir motivasyon sağlıyor.

Süper lig'in büyük ilgi gören akımı
16.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:27

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle futbolsuz geçen 85 günün sonrasında maçları çok özleyen taraftarlar, takımlarına destek olmanın en güzel yolunu buldu ve yeni bir akım başlattı: #BirlikteSüperiz. 12 Haziran'da büyük bir heyecanla yeniden başlayan Süper Lig, 26 Temmuz'da sona erecek.

Taraftarlar kendilerine has bir şekilde takımlarına desteklerken karşılıklı birbirlerine meydan okuyorlar. Fakat bu meydan okuma ortaya renkli görüntüler de çıkarıyor. Ansızın birine takım atkısı geliyor ve o kişi bir anda taraftara dönüşüyor. Taraftar ilginç figürler sergiliyor ve sonunda atkıyı başka bir taraftara fırlatarak bir sonraki kişiye meydan okumuş oluyor. Paylaşılan videolar arasında bazı taraftarlar kendine has figürleriyle dans ediyor, evcil hayvanlarıyla beraber takımlarına destek oluyor, çılgın taklalar atıyor, darbuka çalıyor…

Kaynak: Snob Magazin

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