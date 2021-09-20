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Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6'ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:

21 Eylül Salı

17.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır


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