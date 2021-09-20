Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6'ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:
21 Eylül Salı
17.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
22 Eylül Çarşamba17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan20.00 Yukatel Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu20.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
23 Eylül Perşembe17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
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