Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı
TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.
TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.
Süper Lig'de 5 haftalık program şöyle:
27. Hafta
12 Haziran Cuma
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor
13 Haziran Cumartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
14 Haziran Pazar
19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor
21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21.45 Sivasspor - Denizlispor
28. Hafta
19 Haziran Cuma
21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
20 Haziran Cumartesi
19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
21.45 Yeni Malatyaspor - Göztepe
21.45 Denizlispor - Beşiktaş
21 Haziran Pazar
19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe
21.45 Konyaspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK
22 Haziran Pazartesi
21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
29. Hafta
26 Haziran Cuma
21.45 Beşiktaş - Konyaspor
27 Haziran Cumartesi
19.15 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
28 Haziran Pazar
19.15 Sivasspor - Kayserispor
19.15 Çaykur Rizespor - Denizlispor
21.45 Gaziantep FK - Antalyaspor
21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray
29 Haziran Pazartesi
21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
30. Hafta
3 Temmuz Cuma
21.45 Denizlispor - Gaziantep FK
4 Temmuz Cumartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Antalyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Fenerbahçe - Göztepe
5 Temmuz Pazar
19.15 Kasımpaşa - Sivasspor
21.45 Konyaspor - Çaykur Rizespor
21.45 Galatasaray - Trabzonspor
6 Temmuz Pazartesi
21.45 Kayserispor - Beşiktaş
31. Hafta
7 Temmuz Salı
19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.45 Medipol Başakşehir - Denizlispor
8 Temmuz Çarşamba
19.15 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
19.15 Trabzonspor - Antalyaspor
21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
9 Temmuz Perşembe
19.15 Çaykur Rizespor - Kayserispor
21.45 Gaziantep FK - Konyaspor
21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa
(İHA)
Kaynak: İHA