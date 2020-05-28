HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı

TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.

Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı
28.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:16

TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.

Süper Lig'de 5 haftalık program şöyle:

27. Hafta

12 Haziran Cuma

21.45 Göztepe - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Kayserispor

13 Haziran Cumartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Haziran Pazar

19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor

21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

15 Haziran Pazartesi

21.45 Sivasspor - Denizlispor

28. Hafta

19 Haziran Cuma

21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20 Haziran Cumartesi

19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

21.45 Yeni Malatyaspor - Göztepe

21.45 Denizlispor - Beşiktaş

21 Haziran Pazar

19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21.45 Konyaspor - Sivasspor

21.45 Galatasaray - Gaziantep FK

22 Haziran Pazartesi

21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

29. Hafta

26 Haziran Cuma

21.45 Beşiktaş - Konyaspor

27 Haziran Cumartesi

19.15 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

28 Haziran Pazar

19.15 Sivasspor - Kayserispor

19.15 Çaykur Rizespor - Denizlispor

21.45 Gaziantep FK - Antalyaspor

21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray

29 Haziran Pazartesi

21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

30. Hafta

3 Temmuz Cuma

21.45 Denizlispor - Gaziantep FK

4 Temmuz Cumartesi

19.15 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Antalyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Fenerbahçe - Göztepe

5 Temmuz Pazar

19.15 Kasımpaşa - Sivasspor

21.45 Konyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Galatasaray - Trabzonspor

6 Temmuz Pazartesi

21.45 Kayserispor - Beşiktaş

31. Hafta

7 Temmuz Salı

19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.45 Medipol Başakşehir - Denizlispor

8 Temmuz Çarşamba

19.15 Sivasspor - Yeni Malatyaspor

19.15 Trabzonspor - Antalyaspor

21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

9 Temmuz Perşembe

19.15 Çaykur Rizespor - Kayserispor

21.45 Gaziantep FK - Konyaspor

21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Spor
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Spor
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Spor
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi Spor
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Spor
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı Spor
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürmesine tepki gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürmesine tepki gösterdi
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek
Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi!
Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi!
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Hadise Hande Ataizi Bülent Serttaş Yeliz Yeşilmen
Spor Arda Turan Nihat Özdemir Michael Jordan Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 19:19:36. #1.14#
title