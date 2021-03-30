Süper Lig'in 5 ekibi, milli maç arasını Antalya'da kamp yaparak değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Süper Lig'in 5 ekibi, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yaptı.
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Süper Lig'in 5 ekibi, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yaptı.
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kamp tercihi, Belek Turizm Merkezi oldu.
Antalya kampında bir de hazırlık maçı oynayan Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmayı, Karadeniz ekibi 1-0 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden