Süper Lig'in 42'nci haftasındaki 6 maçın saati değiştirildi

Süper Lig'in 42'nci haftasında oynanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildi.

Süper Lig'in 42'nci haftasında oynanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildi. TFF'nin internet sitesinde yer alan programda, 6 maç saati 18: 00 olarak güncellenirken 4 maçın saatinde değişiklik yapılmadı.

Ligde daha önce 20: 30 olarak açıklanan; MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor – Kasımpaşa, Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir, Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük – Denizlispor, Antalyaspor – Konyaspor maçları 18: 00'e alınırken, 20.30'da başlayacağı açıklanan; Trabzonspor – Gençlerbirliği, Göztepe – Beşiktaş, Kayserispor – Fenerbahçe ve Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçlarının saatlerinde değişiklik yapılmadı.

Süper Lig'in 42'nci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde: 15 MAYIS CUMARTESİ18.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor18.00 Sivasspor – Kasımpaşa18.00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir18.00 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü18.00 Fatih Karagümrük – Denizlispor18.00 Antalyaspor – Konyaspor20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği20.30 Göztepe – Beşiktaş20.30 Kayserispor – Fenerbahçe

20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı