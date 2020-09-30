Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu
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Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu

30.09.2020 11:38 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:43
Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin açılış maçlarında MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini hakem Bahattin Şimşek, Gaziantep FK  - Trabzonspor karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek. 

Ligin 4'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:  

2 EKİM CUMA 

20: 00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)20: 00 Gaziantep Futbol Kulübü  - Trabzonspor (Fırat Aydınus)

3 EKİM CUMARTESİ 13: 30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)16: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)  16: 00 Medipol Başakşehir  - Göztepe (Özgür Yankaya)19: 00 Fenerbahçe  - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)

4 EKİM PAZAR 13: 30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)16: 00 Beşiktaş  - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)19: 00 Kasımpaşa  - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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