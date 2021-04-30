Süper Lig'in 39'uncu haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 39'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

1 Mayıs Cumartesi

20.30 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık

2 Mayıs Pazar

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan16.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya

3 Mayıs Pazartesi16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı