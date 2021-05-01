Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenen Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a...

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenen Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti.