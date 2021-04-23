Süper Lig'in 37'nci haftasındaki 5 maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan20.30 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı