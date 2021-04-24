Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın son maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever