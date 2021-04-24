Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın son maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Hadise Müge Anlı Serdar Ortaç Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 12:47:51. #1.15#

title