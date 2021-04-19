Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
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Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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