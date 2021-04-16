Başakşehir - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.

Süper Lig'in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu. Buna göre Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev alacak.

Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi ve pazar günlerinin hakemleri şu şekilde:

Yarın

13.30 Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Göztepe - Galatasaray: Fırat Aydınus

18 Nisan Pazar

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı