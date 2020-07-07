Süper Lig'in 32'nci hafta programında değişiklik Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32'nci hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32'nci hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı.

Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 32'nci haftasında pazartesi günü oynanacak maçların programı şöyle: 18: 30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor 18: 30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü 21: 00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor 21: 00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir

21: 00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

- İstanbul

Kaynak: DHA