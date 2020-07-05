Süper Lig'in 31'inci haftasında 2 maçın hakemleri açıklandı Süper Lig'in 31'inci haftasında 7 Temmuz'da oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 31'inci haftasında 7 Temmuz'da oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da başlayacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Alper Ulusoy yönetecek.Aynı gün saat 21.00'de başlayacak Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor mücadelesinde ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Kaynak: DHA