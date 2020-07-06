Süper Lig'in 31. haftasındaki 7 maçın hakemleri belli oldu Süper Lig'in 31. haftasında 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar: 8 Temmuz Çarşamba: 18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu 18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler 21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus 21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan 9 Temmuz Perşembe: 18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık 21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek 21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan Haftanın yarın oynanacak 2 maçını yönetecek hakemler daha önce açıklanmıştı. Kaynak: AA