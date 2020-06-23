Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
26 Haziran Cuma:
21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük
27 Haziran Cumartesi:
18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Haziran Pazar:
18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan
18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat
29 Haziran Pazartesi:
21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Halis Özkahya
Kaynak: AA