Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Haberler

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Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 5 Mart Cumartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligin 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

5 MART CUMARTESİ:

16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan


Demirören Haber Ajansı - Spor

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