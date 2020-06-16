Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
19 Haziran Cuma:
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
20 Haziran Cumartesi:
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya
21 Haziran Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
22 Haziran Pazartesi:
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
Kaynak: AA