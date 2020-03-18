Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.
27'nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:
20 MART CUMA20: 00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
21 MART CUMARTESİ 14: 00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)17: 00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)17: 00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)20: 00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)
22 MART PAZAR13: 30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)16: 00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)19: 00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)
19: 00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)
- İstanbul
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak: DHA