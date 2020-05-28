Süper Lig'in 27. hafta programı açıklandı TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27. hafta programı da belli oldu.

TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27. hafta programı da belli oldu. Ligin açılışı olan 12 Haziran'da saat 21.45'te Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları oynanacak. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlar şöyle: 12 Haziran Cuma 21.45 Göztepe - Trabzonspor 21.45 Fenerbahçe - Kayserispor 13 Haziran Cumartesi 19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor 21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa 21.45 Beşiktaş - Antalyaspor 14 Haziran Pazar 19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor 21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü 21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray 15 Haziran Pazartesi 21.45 Sivasspor - Denizlispor (İHA) Kaynak: İHA