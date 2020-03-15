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Hakan Özmert, Veysel Sarı, Podolski, Balcı, Spor

Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

FRAPORT TAV ANTALYASPORBoffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, JahovicSAKAT: Charles, Bahadır ÖztürkCEZALI: YokDEMİR GRUP SİVASSPORSamassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan,...

15.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:31
Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, Jahovic

SAKAT: Charles, Bahadır ÖztürkCEZALI: Yok

DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, YatabareSAKAT: Ziya, Skuletiç, Ali Şaşal

CEZALI: Yok


Kaynak: DHA

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