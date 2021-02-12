Süper Lig'de 25'inci hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın hakemleri şöyle:

Bugün: 19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt ÇakırYarın: 13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya14 Şubat Pazar: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar15 Şubat Pazartesi: 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı