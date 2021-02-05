Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
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Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

05.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:33
Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan

16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 Şubat Pazartesi:

16.00 Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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