Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
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Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
16.09.2020 13:12 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:17

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

18 Eylül Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Y.Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

19.00 Aytemiz ALanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar

13.30 BB Erzurumspor-DG Sivasspor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Gaziantep FK-Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 M.Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21 Eylül Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-A.Hatayspor: Ümit Öztürk

(İHA)

Kaynak: İHA

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